Goggia impresa a Cortina | vince la libera Brignone terza e prima in Coppa del mondo

Raramente l'Olympia delle Tofane è stata così azzurra. Sofiasi prende la discesadi, con Federicale fa compagnia sul podio - il primo in carriera sulla Perla delle Dolomiti - con un terzo posto che le vale il contro-sorpasso sulla svizzera Camille Rast in testa alla classifica generale didel. Era dal SuperG a val d'Isere del dicembre 2023 che le due punte di diamante della valanga rosa non condividevano lo stesso podio indel. Riuscirci davanti al pubblico italiano, sulla pista che tra un anno ospiterà le Olimpiadi, regala good vibes a entrambe per il presente, con il Mondiale di Saalbach all'orizzonte, e per il futuro, in chiave Milano2026. "Sappiamo di essere molto competitive, anche tra di noi. Ma credo che questa buona rivalità ci spinga ad andare sempre più forte, a migliorare gara dopo gara - ha sottolineato-.