Felix Lo Basso – Milano

LoVia Carlo Goldoni, 36 – 20129Tel. 02/45409759Sito Internet: www.lorestaurant.itTipologia: ricercataPrezzi: menù al buio 230€Chiusura: Domenica e Lunedì; aperto solo la seraOFFERTAEsuberanza, simpatia e creatività sono sicuramente alcune delle doti di Felice,per il grande pubblico, Lo, chef pugliese che da diversi anni si è trasferito al Nord, prima in Alto Adige e poi a, con questo nuovo progetto gastronomico che mette l’avventore a strettissimo contatto con la cucina e il lavoro dei cuochi. Infatti, qui, c’è solo lo chef’s table e si mangia tutti allo stesso orario. In questo modo, il bancone sulla cucina a vista diventa il palcoscenico dello chef-mattatore, che, con un’energia contagiosa e inesauribile, dirige il tutto come se fosse in TV, d’altronde non è estraneo a questo tipo di esperienza, visto che ha partecipato a numerose trasmissioni.