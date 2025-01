Liberoquotidiano.it - "Emozionante". Stefano De Martino, il clamoroso gesto con Maria De Filippi

Sabato 18 gennaio, torna C'è Posta per Te, il popolarissimo show di Canale 5 condotto daDe. E per l'occasione, la padrona di casa è pronta a sfoderare due super ospiti, molto graditi ai suoi telespettatori: il campione di tennis Matteo Berrettini e il conduttore di Affari TuoiDe. Nella seconda puntata dello show, saranno portate sul piccolo schermo storie toccanti di gente comune, racconti di riconciliazione, amore, e riflessioni che rispecchiano la vita di tutti i giorni.De, per esempio, sarà il fiore all'occhiello di questa puntata. Conduttore televisivo, ballerino e showman, è diventato ancora più popolare tra i telespettatori grazie al successo conquistato alla guida di Affari Tuoi, che sta registrando sempre più ascolti da quando Amadeus gli ha passato il testimone.