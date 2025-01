Juventusnews24.com - Dedic Juve, nuovissima idea per la fascia: può essere la nuova stella del Salisburgo il dopo Cambiaso. I dettagli

Il mercato Juve inizia a muoversi in maniera concreta per cercare il possibile sostituto di Andrea Cambiaso, per il quale il Manchester City sembra intenzionato ad andare fino in fondo in questa sessione. Tra questi ci sarebbe anche Amar Dedic. Il bosniaco è stato protagonista in Champions League con il Salisburgo e appare pronto al grande salto. I bianconeri possono sfruttare gli ottimi rapporti col suo agente Ramadani, ma il club della galassia Red Bull lo valuta intorno ai 15 milioni. Lo riporta Tuttosport.