Da Ettore Bassi a Gabriele Vacis | la nuova stagione del Teatro Verdi di Bonate Sopra

. La provincia di Bergamo si arricchisce di unateatrale per unaproposta con grandi nomi dello spettacolo e spettacoli pensati per tutte le età.È al via ladeldida 330 posti, in via Roma 2) con una prima programmazione, che vuol essere anche un test per il territorio, dal 30 gennaio al 12 aprile.Un desiderio fortemente espresso e realizzato dall’Amministrazione Comunale, grazie all’intraprendenza del Sindaco, Matteo Rossi, spalleggiato dal suo Assessore alla Cultura,Rosa, che hanno pensato ad unaibrida programmata a 4 mani tra il responsabile dei servizi culturali del Comune, Cristiano Pedrini e l’esperienza di deSideracon Utim. Insieme, hanno unito idee e progettualità per proporre un cartellone misto che unisce grandi nomi dele titoli iconici con proposte dedicate alle famiglie e di impegno civile.