Con 'Smoking men' i ruggenti anni Venti

Va in scena "Smoking men", stasera alle 21 al teatro di Casalgrande, con la Compagnia delle Mo.Re a proporre lo show musicale dei. Con testo e regia di Luca Angelozzi, direzione musicale di Massimiliano Giovanardi, direzione corale di Elisa Righi e Luigi Maria Maesano, coreografie di Davide Petito e Daria Cusitcaia. Nella periferia di Chicago, Nale Imric, capo della banda criminale White Ruins, vuole ottenere il monopolio delle attività illecite della città. Victor King, spietato boss della banda rivale Black Ties, cerca di impedirglielo, coinvolgendo anche la polizia locale e un gruppo di prostitute che lavorano in uno degli Speakeasy più rinomati della città. Sulle note dei celebri brani del Re del Pop ci si immerge nelle atmosfere del proibizionismo americano, tra scontri, storie d’amore e colpi di scena.