Coldiretti boom del gelato italiano all’estero | superati i 100 milioni di kg

Leggi su Ildenaro.it

Mai così tantocon l’export che per la prima volta ha superato i 100di chili, secondo una proiezione dellasu dati Istat relativi al 2024 diffusa in occasione dell’apertura a Rimini del Sigep, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato, il principale appuntamento fieristico per il settore. Nell’anno appena passato le venditesono aumentate in quantità del 19% con il primo mercato per iltricolore che, rileva, è rappresentato dagli Stati Uniti, dove finisce quasi un quinto del totale esportato. Seguono Gran Bretagna, Germania, Spagna e Francia. A sostenere il successo di un prodotto amatissimo non soloma anche all’interno dei confini nazionali arriva ora ilcontadino, presentato proprio al Sigep e frutto di una collaborazione sinergica tra Filiera Italia, Città del(azienda associata a Filiera Italia) e Filiera Agricola Italiana, col marchio ‘Firmato Dagli Agricoltori Italiani’.