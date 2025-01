Ilfattoquotidiano.it - Calcioscommesse, non solo Okoye: altri due indagati nell’inchiesta sulle puntate su Lazio-Udinese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spuntanooltre al portiere dell’Madukae a Diego Giordano, titolare di una pizzeria frequentata spesso dai calciatori,condotta dalla procura di Udine in merito a una serie di scommesse anomale legate alla partitadello scorso 11 marzo. Come riporta Il Gazzettino, si tratta di un cittadino titolare di un centro scommesse Snai a Udine e di un imprenditore edile.L’inchiesta nasce da una segnane di Sisal: un flusso anomalo di scommesse sull’ammonizione del portieredurante, gara dell’11 marzo 2024 vinta dai friulani per 2 a 1. L’estremo difensore ricevette il cartellino giallo al 19esimo del secondo tempo per perdita tempo. Un comportamento normale per il portiere di una squadra in vantaggio, specialmente se si tratta dell’che all’Olimpico contro i biancocelesti parte sfavorita.