Assassin's Creed Shadows: Numerosi dettagli da Ubisoft

Recentementeha deciso di rimandare ulteriormente, nell’attesa però quest’oggi ha diffuso nuove e interessanti informazioni che vogliamo condividere con voi, anticipandovi che questa volta il lancio è fissato per il 20 Marzo 2025.Esplorare il mondoSi parte con l’esplorazione della mappa, la quale questa volta è dinamica, si espande man mano che il giocatore esplorare. Inizialmente la mappa mostrerà solo i nomi delle regioni con alcuni punti chiave, spetterà al giocatore esplorarla in lungo e in largo. I punti interrogativi permetteranno di capire quali sono le zone non ancora visitate e che hanno templi nascosti, campi distrutti ed altri segreti da scoprire.Punti di sincronizzazione Tornano i celebri punti di sincronizzazione, tuttavia questa volta scalare una torre ad esempio non rivela l’intera area circostante ma permette di identificare i punti di interesse manualmente, attraverso una funzione di osservazione a 360 gradi.