Anticipazioni Amici 19 gennaio 2025: Luk3 e Chiara fanno litigare i prof

Tutte ledi24, puntata in onda domenica 19: cosa accadrà? L'aria del Serale inizia a farsi sentire, con scelte e sfide che delinenao i primi contorni delle squadra e mettono alla prova gli allievi. La puntata vedrà la partecipazione di ospiti d'eccezione. Tra questi, Alfa, che canterà il suo brano Filo Rosso, e Javier Rojas, ex allievo di19 che farà il suo ritorno.Tra i giudici delle gare e delle sfide spiccano nomi noti: Rebecca Bianchi per il ballo, Alessandro Cattelan per il canto e Maura Paparo per giudicare la sfida di Giorgia. Irma Di Paola sarà invece il giudice della gara di improvvisazione, mentre Carla Armogida valuterà la sfida di Nicolò.24, sfide e verdetti: chi rimane e chi rischiaLa tensione cresce con le sfide in sospeso ad24 che finalmente troveranno il loro epilogo.