Andy dei Bluvertigo oggi super ospite di Underground Festival

Ultimo evento per il Capannoriche si terràpomeriggio alle 17.15 al polo culturale Artemisia, condei. Un altro grande nome quindi che si aggiunge alla rosa di personaggi di grande notorietà che hanno costellato questa edizione, alcuni dei quali come ospiti, alcuni come co-conduttori delle serate. “è un artista a 360 gradi - spiega Gianmarco Caselli, direttore artistico del- che ha segnato la musica italiana da metà anni Novanta”.oltre ai, come musicista è conosciuto sia per il suo nuovo gruppo, i FLuon, sia per lo spettacolo su David Bowie e anche come pittore e DJ. Ad affiancare Caselli nell’intervista a, al posto di Master Mixo che non potrà essere presente per cause di forza maggiore, ci sarà Rick Hutton, giàpremiato dalnell’edizione 2017.