Universalmovies.it - Anaconda | Thandiwe Newton ed altri nel cast del film

Leggi su Universalmovies.it

Ildi, la rivisitazione comica del cult anni novanta, ha accolto quattro nuovi attori nel, tra questi.Nelle giornata di ieri il the Hollywood Reporter ha affermato che Sony ha aggiunto aldiquattro nuovi attori. Le nuove aggiunge, di fatto, sono(Westworld), Steve Zahn (Silo), Selton Mello (tra i protagonisti deloriginali del 1997) e Ione Skye. La fonte ha aggiunto che i personaggi interpretati dae Zahn sono amici d’infanzia dei due protagonisti (Jack Black e Paul Rudd), Mello interpreterà un mandriano brasiliano. Skye interpreterà la moglie di Black.Le riprese delsono attualmente in corso in Australia, dove sono sostenute dal governo del Queensland attraverso la Production Attraction Strategy di Screen Queensland.