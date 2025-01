Quotidiano.net - Xiaomi Redmi Note 14: fotocamera da 108 MP e batteria infinita, oggi scontato del 10%

è un brand noto per la sua capacità di proporre smartphone (e non solo) di qualità a prezzi sempre accessibili e competitivi., il14 viene messo in sconto su Amazon del 10% e viene venduto a 179,90€. Compraloa meno di 180€ Analizziamo le caratteristiche dello1414 si presenta con un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione da 2400 x 1800 pixel ed un refresh rate da 120Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, questo smartphone dispone di tre camere posteriori: principale da 108 MP con tanto di stabilizzazione ottica, un'ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. Gli scatti vengono effettuati con una risoluzione di 8165x6124 pixel. Per quanto concerne, invece, la selfie-cam parliamo di un sensore da 20 MP.