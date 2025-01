Calciomercato.it - Vlahovic come Theo Hernandez? Hanno un’unica cosa in comune

Juventus e Milan vivono due situazioni particolari relative a. Due big in attesa di definire a meglio il proprio futuro Il big match del sabato della prossima giornata di Serie A sarà quello tra Juventus e Milan che si disputerà alle ore 18 allo Stadium. Una sfida da non fallire per entrambe le squadre a caccia di una continuità che troppo spesso ha latitato nel corso di questa stagione.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itMotta e Conceiçao dovrebbero affidarsi ai loro campioni tra recuperi eventualmente importantiquello die grandi conferme. Proprio il nome del serbo in questo momento sta catalizzando anche l’attenzione del mercato dei bianconeri che intantoappena inserito in rosa Kolo Muani proveniente dal PSG. Proprio questi movimenti offensivi potrebbero rimescolare le carte di un futuro incertoquello del serbo in merito al cui rinnovo non c’è ancora un incontro fissato.