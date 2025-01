Visibilia la ministra Santanchè rinviata a giudizio | va a processo

Leggi su Dayitalianews.com

L’accusa è di falso in bilancio e ilinizierà il prossimo 20 marzo. Rinviate aanche altre 15 persone.La gup di Milano, Anna Magelli, ha rinviato aDanielacon le accuse di falso in bilancio per i conti della galassia societaria. Ladel Turismo dovrà affrontare unche inizierà il 20 marzo davanti alla seconda sezione penale. La decisione è arrivata al termine di una breve camera di consiglio.Rinviate a, insieme alla, altre 15 persone fra manager e sindaci delle società. Due aziende hanno patteggiato e una terza andrà a. Perla gup ha disposto anche sentenza di non luogo a procedere solo per i bilanci 2016-17-18 della societàsrl per intervenuta prescrizione. La Procura aveva dato parere favorevole.