Ilfattoquotidiano.it - Terremoto nei Campi Flegrei, magnitudo 3.0 avvertita anche a Napoli. Tra il 6 e il 12 gennaio localizzati 44 terremoti nell’area

Alle 17.53 di venerdì 17una scossa didi3.0 è stata registrata con epicentrodella caldera flegrea, nei pressi della Solfatara, a bassa profondità. Il movimento tellurico, che si è verificato a circa 2 chilometri sotto il livello del suolo, è stato avvertito in diversi comuni della zona deiin alcune aree di, in particolare nei quartieri collinari come Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano.L’evento sismico, di tipo bradisismico, è stato preceduto da una scossa di minore intensità,1.6, verificatasi alle 17.52, alla profondità di 1 chilometro. La seconda scossa, di3.0, è stata seguita da una terza, di1.7, registrata alle 17.54, alla stessa profondità della prima. I comuni di Monte di Procida, Quarto, Pozzuoli (foto) e Marano di, nel quadrante flegreo, hanno avvertito distintamente le scosse.