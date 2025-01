Station 19 – stagione 7 | la spiegazione del gran finale

Leggi su Cinefilos.it

19 –7: ladelLa seconda parte deldi serie di19 ha dato il giusto commiato ai vigili del fuoco di Seattle e alle loro famiglie, concludendo le loro storie e offrendo uno sguardo al loro futuro immediato e lontano. L’episodio 10 della7 di19 ha mostrato l’equipaggio lottare per la propria sopravvivenza e per la protezione di Seattle, dividendosi tra la lotta contro uno dei piùdi disastri che abbiano mai dovuto affrontare e le visioni di un possibile futuro che hanno motivato la squadra a resistere. Concentrare l’attenzione sull’incendio ha portato in primo piano il dramma e lo sviluppo del carattere dei protagonisti di19.Oltre alle tensioni che hanno messo in pericolo diversi personaggi, rendendo incerta la loro sopravvivenza fino alla fine, ildi19 ha anche concluso con decisione le storie accennate nel corso della settima