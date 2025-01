361magazine.com - Speciale TG5: «SOS Fentanyl – Oltre l’emergenza». Le anticipazioni

TG5: «SOS». Le anticipazioniSabato 18 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, appuntamento conTG5: «SOS». L’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun, a cura di Alfredo Vaccarella, documenta gli effetti di una sostanza potentissima, che in America ha già ucciso decine di migliaia di persone.Il– la droga degli zombie -, di questo si tratta, ha piegato gli Stati Uniti. Non solo gli ultimi: questo farmaco ha consumato anche tante star, miti della musica come Prince e Michael Jackson, stroncati da questo killer silenzioso, incolore e inodore, 50 volte più potente dell’eroina e 100 volte più della morfina. La paura, adesso, è che il– usato come stupefacente – possa cominciare a mietere vittime anche in Italia.