Laprimapagina.it - Sospeso il presidente della Federcalcio panamense Manuel Arias per insulti a Marta Cox

Leggi su Laprimapagina.it

La Fepafut ha reso noto che il suo, è statoper sei mesi dalla FIFA per “uso inappropriato del linguaggio”. La sanzione arriva dopo cheaveva definito “cicciona” la stellanazionale femminileCox, uno dei volti più noti del calcio. Le dichiarazioni offensive risalgono all’inizio del 2024, quandoaveva descritto Cox come “fuori forma” e “grassa” in risposta alle critiche mosse dalla giocatrice sulla mancanza di supporto al calcio femminile nel Paese.Dopo la decisioneFIFA,ha diffuso un comunicato riportato dal quotidiano La Estrella de Panamá. “Al di là delle scuse che ho rivolto personalmente e pubblicamente, sia il 2 marzo sui social network che il 7 marzo in un comunicato, desidero ribadire di essere consapevole del grave errore commesso.