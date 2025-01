Liberoquotidiano.it - Sinner e Cahill, "game over". Le parole pesantissime di coach Colangelo: cos'ha portato davvero al divorzio

Leggi su Liberoquotidiano.it

". Così, senza troppi giri di, Fabiodescrive il clamorosoanticipato tra Jannike Darren, il suo allenatore. L'australiano, l'uomo che ha(o ri) ai vertici del tennis mondiale gente come Andre Agassi, Lleyton Hewitt o Simona Halep, a detta di molti è il migliorattualmente in circolazione e l'artefice dell'esplosione dell'altoatesino. I due fanno squadra dal giugno del 2022, quando Jannik aveva solo 21 anni ed era ancora una grande promessa. Nel giro di pochi mesi, lo ha trasformato in una macchina da trionfi. Qualcosa però si è rotto, soprattutto nella testa di. A rivelarlo un po' goffamente è stato lo stesso, imbarazzatissimodopo la sofferta vittoria contro Schoolkate al secondo turno degli Australian Open.