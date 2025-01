Isaechia.it - Selvaggia Lucarelli rivela: “Sonia Bruganelli ha tradito Paolo per 5 anni con un famoso chirurgo”

Leggi su Isaechia.it

sono state le protagoniste indiscusse sul fronte polemico di Ballando con le Stelle. Hanno sempre fatto parlare di loro per i vivaci battibecchi e per la naturale antipatia dell’una verso l’altra., da quando ha deciso di separarsi daBonolis, è al centro di nuovi chiacchiericci, specie con alcune delle figure professionali che ruotano intorno all’amato conduttore.Dopo le dichiarazioni al veleno di Marco Salvati, storico volto di Avanti un Altro, qualche giorno fa ha fatto il giro del web un nuovo botta e risposta tra lei e Lucio Presta. Quest’ultimo, agente di Bonolis per tanti, non lavora più per lui.ha infatti deciso di abbandonare la sua agenzia. Nel commentare il comunicato ufficiale, Presta ha fatto allusione ad una “donna sbagliata” che lo avrebbe portato fuori strada e tutti hanno pensato che il riferimento fosse proprio all’indirizzo della