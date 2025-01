Secoloditalia.it - Scuola, Valditara rilancia: il latino ci dice chi siamo, l’educazione civica come combattere la violenza sulle donne

Leggi su Secoloditalia.it

, nel ribadire i punti nodali che affrontano tematiche nevralgiche nella formazione scolastica, il ministroi punti saldi della sua “rivoluzione gentile”: a partire dal ritorno all’insegnamento delalle medie. Passando per il file delle risorse disposte per la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. E fino a quello che il titolare del dicastero dell’Istruzione e del Merito definisce un imprescindibile ruolo svolto dall’insegnamento del: uno strumento determinante nel contrasto al drammatico fenomeno in continua recrudescenza dellacontro le: «Il ritorno delper una consapevolezza di chie per un futuro solido»Tanto che il ministro, ai microfoni di Radio Libertà, ha spiegato e commentato: «Il segreto è guardare indietro per andare verso il futuro: e se non abbiamo la consapevolezza di chi, da dove veniamo, quali sono i valori elaborati dalla civiltà occidentale non potremo costruirci un futuro solido, rischiamo il porto delle nebbie.