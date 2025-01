Oasport.it - Sci di fondo: Jessie Diggins domina la 10 km di Les Rousses, Carl e Slind sul podio

Ancora un colpo battuto danella 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Les. Alla ripresa della Coppa del Mondo di sci di, in Francia, l’americana s’impone senza troppi problemi con il tempo di 22’37?7, lasciando a rispettabile distanza la concorrenza e portando a casa la quarta vittoria della sua annata, la prima del 2025, allungando così in vetta alla classifica generale (1289 punti contro i 1065 di Therese Johaug, assente assieme a larga parte del contingente norvegese).Secondo posto per la tedesca Victoriaa 19?9, mentre è terza una delle norge di spicco che ha deciso di giocarsi la carta di Les, Astrid Oeyre, che con il ritardo di 20?1 si porta a soli 22 punti da Johaug nella generale e infiamma la lotta nella graduatoria distance (dove ora sono in tre separate da appena 12 punti).