Roma | Stampete Pd domani inaugurazione nuova Piazza Ormea luogo riqualificato per cittadini

, sabato 18 gennaio, alle ore 10, verra’ inaugurata la, completamente trasformata grazie a un intervento di manutenzione straordinaria che ha restituito decoro, pulizia e sicurezza a uno spazio centrale per il quartiere Casalotti. I lavori, iniziati tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2024, hanno permesso di valorizzare e migliorare l’intera area, restituendo alla comunita’ uno spazio urbano moderno e funzionale. “I lavori per larappresentano un segno concreto di come la collaborazione tra le istituzioni possa produrre risultati tangibili per i. Desidero ringraziare in modo particolare la presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, e tutta la sua squadra per l’impegno e la dedizione dimostrati in questo progetto”, ha dichiarato Antonio, presidente della Commissione Lavori Pubblici.