Roma: Marrazzo (Partito gay), coppia di conviventi aggredita e insultata da vicini di casa

Unadiomosessuali hanno presentato una denuncia al commissariato Prenestino dicontinue aggressioni e insulti da parte deidi. I motivi della denuncia sono descritti in una nota di Fabrizio, portavoce delGay Lgbt+.“Marco e Andrea, unaunita civilmente e convivente aEst – si legge -, sono vittime di un’aggressione omofoba da parte di alcuni: insulti come ‘siete animali’ e intimidazioni con panni intrisi di acido e varechina, che hanno causato gravi problemi respiratori, trasformando la loro quotidianita’ in un incubo. Il 18 dicembre hanno sporto denuncia e non possono cambiaredato che stanno pagando un mutuo. A loro va tutta la nostra solidarieta’ e sostegno e chiediamo alle autorita’ di intervenire tempestivamente contro gli aggressori”.