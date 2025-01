Ilfogliettone.it - Riscaldamento in casa: questo intervento adesso ti costa la metà | Approfitta del bonus deciso dal Governo

Leggi su Ilfogliettone.it

Per affrontare i mesi più freddi dell’anno senza avere paura della boletta arrivano gli incentivi dello StatoNel 2025, riscaldaresarà più semplice ed ecologico grazie agli incentivi statali. La detrazione fiscale del 50% premia l’installazione di impianti a biomassa come stufe a legna, caminetti e caldaie a pellet. Questi dispositivi offrono un’alternativa sostenibile ai combustibili fossili, contribuendo a ridurre sia le spese energetiche che le emissioni inquinanti.Legna e pellet sono classificati come fonti di energia rinnovabile perché derivano dal riutilizzo di scarti organici. Gli incentivi del 50% si estendono non solo a chi sostituisce vecchie caldaie a gas con impianti a biomassa, ma anche a chi decide di installare un caminetto o una stufa per la prima volta. Per le abitazioni principali, ilrimane al 50%, mentre per le seconde case scende al 36%.