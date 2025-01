Secoloditalia.it - “Ramy è stato ucciso dai carabinieri”: l’orrore di Marta Collot (Potere al Popolo). Belpietro la travolge (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Si è ascoltato l’incredibile a Piazza Pulita su Rete 4. Unadialha affermato che quello diun “omicidio”. Lo ha ripetuto più volte, con una gravità inaudita. “Chi, chi lo avrebbe ammazzato chiedono trasecolando Cruciani e, ospiti da Del Debbio? Risposta e faccia di bronzo dell’invasata esponente del partito di ultrasinistra: “Io penso che siaammazzato chiaramente dai poliziotti”. Il direttore esplode: “Questo dimostra quanto sei informata- la fulmina-. L’inseguimento èopera dei, non dei poliziotti. Insomma, tu non sei informata, tu non hai letto il verbale stilato dai Vigili, però emetti sentenze di condanna. Ma ti redi conto di quello che dici”? L’atmosfera in studio si fa tesa. La figura barbina dellasi aggiunge allo sfregio delle sue parole.