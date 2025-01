Oasport.it - Questo Rune può far paura a Sinner agli Australian Open? Lo snodo degli ottavi

Un ottavo di finale da prendere con le molle. Non si vuol mettere il carro davanti ai buoi, ma è ragionevole pensare che lo scontro tra Jannik(n.1 del mondo) e Holger(n.13 del ranking ed ex n.4) possa verificarsi. Bisognerà attendere l’esito delle sfide di domani, che vedranno impegnati questi due giocatori oltre ad altre nel terzo turno2025.Nel caso in cui Jannik e Holger riuscissero a prevalere rispettivamente contro l’americano Marco Giron e il serbo Miomir Kecmanovic, allora l’incrocio sarebbe concreto. Una partita che sarebbe molto complicata per Jannik, contrariamente a quanto l’attuale classifica del danese potrebbe far pensare. Nella storia dei precedenti, la lotta è sempre stata intensa e nelle quattro partite andate in scena il set decisivo è stato ogni volta affrontato.