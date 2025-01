Quotidiano.net - Poltrone girevoli e griffate. Gli spazi domestici si rinnovano. E regalano benessere e vitalità

Leggi su Quotidiano.net

Il famoso ’post vacation blues’ segna il ritorno alla routine quotidiana, spesso un momento difficile da gestire. Per contrastarlo, la progettazione e la gestione deglisono diventate fondamentali per ile la produttività, non solo negli uffici. Ecco, dunque, alcune proposte di design per rendere la propria casa più confortevole e accogliere il nuovo anno con rinnovata. La poltrona Oleandro – prodotto eccezionale di Calligaris, design by Archirivolto – è progettata per offrire un comfort superiore, con una struttura imbottita. Accogliente, morbida, avvolgente, conserva tutti i tratti che hanno reso Oleandro una seduta di grande successo, ideale per prendersi dei momenti di relax nella propria casa. Ditre Italia propone invece la ’Poltrona 356’, design by Daniele Lo Scalzo Moscheri.