"Piazza Visconti ha cambiato volto"

Nuovo incontro del Forum Pnnr, le presentazioni dei cantieri di “Rho la città che cambia“. L’architetto Paolo Montafia per la direzione lavori e i tecnici comunali architetto Angelo Lombardi e geometra Alessandro Manfredi hanno accompagnato i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione a visitare il cantiere di, illustrando quanto finora realizzato e le novità della Fase 2 che si avvia questa settimana con alcuni interventi preliminari. Attualmente il selciato davanti al Bar Nazionale e a Villa Banfi è ormai concluso fino alla Corte dei conigli. Il transito delle automobili è consentito soltanto agli autorizzati. Sotto la pavimentazione in porfido, proveniente dal Trentino, è stato creato un sottofondo in cemento e servono due settimane di fermo per il transito delle auto, come del resto accadrà in tutti i punti dellain cui verrà realizzata questa nuova pavimentazione.