Perché saremo tutti orfani di Laura Palmer (e di David Lynch)

, regista visionario di capolavori, di film tanto amati quanto discussi, è morto a 78 anni. Era malato da tempo di enfisema, aveva sempre fumato troppo, e lo sapeva. L’ultima apparizione sullo schermo è stata in The Fabelmans di Spielberg, nel 2022, nei panni di un altro leggendario uomo di cinema, John Ford.il regista rivoluzionario, il pittore di opere esposta al MOMA, soprattutto colui che nei primi anni ’90 ha segnato un’epoca, rivoluzionato il cinema e la tv, la maniera di girare, introdotto nuovi canoni estetici e insegnato il vero significato di suspence e terrore, grazie al non detto e non visto: Twin Peaks (in Italia I segreti di Twin Peaks), serie tv di 30 episodi andati in onda tra il 1990 e 1991.Fonte: IPAPer mesi, la messa in onda della serie è stata preceduta da una campagna pubblicitaria senza precedenti all’epoca: tra uno spot e l’altro compariva la faccia bellissima e livida, avvolta in un sacco per cadaveri, di una giovane ragazza bionda.