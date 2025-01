Lapresse.it - Nba, Oklahoma schianta Cleveland. I Pistons di Fontecchio perdono contro i Pacers

Cinque le partite disputate nella notte Nba, con l’attesa rivincita tra le due squadre migliori della lega. Questa volta gliCity Thunder hanno battuto iCavaliers per 134-114 grazie ai 40 punti e 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander.La sconfitta deiCadono invece i Detroitdi Simone, battuti in casa dagli Indianaper 111-100. Per l’azzurro solo 5 punti in diciassette minuti sul parquet. Successo anche dei Phoenix Suns per 130-123i Washington Wizards. Decisivo Devin Booker con 37 punti, mentre Kevin Durant mette a referto 23 punti. Nelle altre partite, Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 89-118 e Sacramento Kings-Houston Rockets 132-127.