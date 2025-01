Tg24.sky.it - Monia Bortolotti, pm chiede nuova perizia psichiatrica nel processo per infanticidio

Si è aperto oggi, 17 gennaio, ilpresso la Corte d’Assise di Bergamo contro, la 29enne di Pedrengo arrestata nel novembre 2023 dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso i suoi due bambini, Alice e Mattia Zorzi (rispettivamente di 4 e 2 mesi), tra il 2021 e il 2022. La pm Maria Esposito - in un'aula senza telecamere - ha chiesto che si proceda a una: quella già effettuata non sarebbe stata abbastanza approfondita. La difesa si oppone e continua invece a puntare sull’incapacità di intendere e di volere dell’imputata, espressa appunto anche dal perito in incidente probatorio, che sarebbe affetta da una forma di depressione maggiore "con caratteristiche psicotiche congruenti all'umore". La Corte ha deciso di prendere tempo: la decisione su unaeventualeè rimandata al prossimo 15 aprile.