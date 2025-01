Calciomercato.it - L’ex El Shaarawy decide l’anticipo del venerdì: Ranieri sorride

Il numero 92 è decisivo nella sfida tra Roma e Genoa giocata all’Olimpico vinta 3-1 dai padroni di casaUn primo tempo complicato e un match che si sblocca grazie alla super prova di Stephan El. Il numero 92 giallorosso è decisivo nel 3-1 finale con cui la Roma supera il Genoa, anticipo deldella 21esima giornata di Serie A.Eldecisivo in Roma-Genoa 3-1 (LaPresse) – calciomercato.itUna bella vittoria per la formazione allenata da Claudio, che conquista tre punti preziosi per risalire la classifica e superare momentaneamente l’Udinese. I giallorossi avevano aperto le danze con Dovbyk: l’ucraino sfrutta un erroraccio di De Winter che non riesce a liberare un cross di testa. Sulla palla si avventa Pellegrini: Leali respinge, ma per l’ucraino è facilissimo spingere in rete il pallone del vantaggio.