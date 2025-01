Serieanews.com - Lazio, offerta bomba per Isaksen, si chiude! Arriva un pezzo da novanta con quei 17 milioni

Leggi su Serieanews.com

Allata un’molto golosa per Gustav: 17di euro. La notizia però è a che cosa servirannosoldi. C’è fermento in casa, e il nome di Gustavè al centro di una trattativa che potrebbe aprire interessanti scenari di mercato. L’esterno danese,to a Roma nella scorsa stagione, sembra destinato a proseguire la sua carriera lontano dall’Italia. La destinazione? L’Olympiacos Pireo, una squadra che lo scorso anno ha dimostrato il proprio blasone vincendo la Conference League ai danni della Fiorentina.Gustavpotrebbe lasciare laa brevissimo (AnsaFoto) – serieanews.comSe tutto dovesse andare come previsto, la cessione potrebbe essere ufficializzata già oggi. I greci sarebbero disposti are l’affare per una cifra complessiva di 17di euro, a patto di accettare l’obbligo di riscatto, una condizione chiave per i biancocelesti.