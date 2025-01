Formiche.net - La separazione delle carriere non è contro i magistrati. Pittalis spiega perché

Il primo via libera alla Camera è arrivato. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dice a chiare lettere che grazie a questa riforma costituzionale rappresenterà una garanzia per i cittadini e un riequilibrio di poteri. È dello stesso avviso anche Pietro, vicepresidente della Commissione Giustizia a Montecitorio e deputato di Forza Italia che – sulle colonne di Formiche.net – parla a chiare lettere di “passaggio epocale”.È una prima lettura, anche se la maggioranza ha votato in modo compatto. Se lo aspettava?La riforma della Giustizia è parte integrante del programma con il quale il centrodestra ha vinto le elezioni. È stata votata dagli italiani. Peraltro si tratta di una battaglia storica del nostro fondatore, Silvio Berlusconi. A fronte dell’unità della maggioranza, che ha votato in maniera univoca, assistiamo a una scomposta reazione della magistratura.