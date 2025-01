Liberoquotidiano.it - La guida indiana, il western su Rete 4 mette ko l'universo woke: un segnale importante

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (La4) L'era dell'uomo iper sensibile, che non disdegna ritocchi eyeliner, fluido se non nei comportamenti quanto meno nella sua Weltanschauung, sembra, almeno televisivamente parlando, preistoria. I centri media segnalano che nell'ultimo anno il genere“macho” ha ottenuto ottime medie d'ascolto sempre superiori al mezzo milione di telespettatori, basti pensare a Il grande Jake con John Wayne o Corvo rosso non avrai il mio scalpo con Robert Redford o i mitici “Spaghetti” di Sergio Leone. Trend confermato a cavallo delle Feste e nel day time di martedì. Protagonista4 che ha trasmesso pilastri della cinematografia anti. Ecco spiegati i buoni ascolti di La, film del 1959.