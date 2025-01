Ilnapolista.it - Kolo Muani alla Juventus, tesseramento a rischio: il Psg ha troppi prestiti di giocatori over

Larischia di non poter tesserare Randal, arrivato in prestito dal Psg.: il Psg hadiSecondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio:L’operazione non è ancora stata ufficializzata perché deve essere risolto un problema tecnico dal Paris Saint-Germain. Il Paris ha infatti in essere 6di, ovvero il massimo consentito. Per ufficializzare il passaggio dell’attaccante franceseè necessario liberare un posto, quindi uno dei sei deve risolvere il prestito o deve essere acquistato a titolo definitivo. Se i documenti non dovessero arrivare entro la fine della giornata di venerdì 17 gennaio,non potrà essere convocato per la gara contro il Milan.Un prestito di sei mesi per non svalutare l’attaccante francese (L’Equipe)Scrive L’Equipe che Didier Deschamps, ct della Nazionale, avrà apprezzato la notizia.