Dilei.it - Katia e Ascanio e i problemi di salute del figlio: “Dobbiamo convivere con una normalità diversa”

Leggi su Dilei.it

IldiPedrotti ePacelli sta meglio ma ora dovrà fare i conti con una nuova. A farlo sapere la sua popolare mamma, nota per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, che ha aggiornato i suoi follower dopo la notizia del ricovero che ha lasciato tutti senza parole. L’influencer ed ex gieffina ha spiegato che il piccolo Tancredi sta bene, è rientrato a casa, ma qualcosa è cambiato.Come sta ildiPedrotti ePacelliA inizio gennaio Tancredi, ilundicenne diPedrotti ePacelli, è stato ricoverato in un ospedale dell’Emilia-Romagna. Dopo qualche giorno di accertamenti e controlli è stato dimesso ed è tornato a Roma con i suoi genitori. “Ciao, rieccomi qui. Ho deciso di fare questa ‘stories’ nel luogo della nostra quotidianità, ovvero il mio bagno.