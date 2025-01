Fmi | previsioni al ribasso per l' Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.30 Il Fondo Monetario Internazionale rivede alla crescita per l'nel 2025 riducendola a +0,7%, cioè 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime precedenti. Per il 2026 il Fmi alza di 0,2% la stima a +0,9%. Alanche leper l' Eurozona. La Germania crescerà dello 0,3% (-0,5%) e la Francia dell'1,1% (-0,3%). La crescita globale sarà del 3,3%. Gli Usa cresceranno del 2,7%, cioè +0,5% rispetto alle stime precedenti. Per il Fmi i dazi annunciati da Trump faranno aumentare l'inflazione.