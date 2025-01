Oasport.it - Dove vedere in tv Sonego-Marozsan, Australian Open 2025: orario esatto, programma, streaming

Domani, sabato 18 gennaio, Lorenzotornerà in campo per giocare contro l’ungherese Fabianil terzo turno degli. Sul campo-3 di Melbourne Park, il piemontese cercherà di replicare la splendida prestazione dell’incontro precedente con il brasiliano Joao Fonseca. Un match di alto livello per Sonny, esaltato dal contesto emotivo di quel match.Sarà necessario replicare quel rendimento contro il magiaro.è un tennista di grande talento e dotato di un’ottima mano, in grado di colpire la pallina molto bene specialmente dal lato del rovescio. Un aspetto che potrebbe fare la differenza in negativo per, che cercherà di impostare tatticamente una partita simile a quella contro il sudamericano.I due non si sono mai incontrati e questo darà ulteriore interesse alla sfida.