Lanazione.it - Dormiva in un locale abusivo: arrestato pusher. Aveva anche un coltello e dosi di droga

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 17 gennaio 2025 - Lo hanno sorpreso in un parcheggio di un esercizio commerciale nel quartiere Monteluce. Si tratta di untunisino 33 anni, già gravato da diversi reati,dalla Polizia per spaccio, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed invasione di terreni ed edifici. È stato l’addetto alla sicurezza del supermercato che, notando l’uomo all’interno dei parcheggi, insospettito, ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti hanno effettuato una perlustrazione rinvenendo, all’interno di un, un giaciglio di fortuna e un uomo. Sottoposto a perquisizione, il 33enne è stato trovato in possesso di undi 22 centimetri, un ovulo contenente alcunesi sostanza stupefacente tipo cocaina, uno spray urticante, un bilancino di precisione, 300 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e altro materiale atto al confezionamento dello stupefacente.