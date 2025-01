Sport.quotidiano.net - Dominio Partizan al Forum. Milano resiste un tempo

Si ferma contro la solidità delBelgrado la serie di vittorie dell’Olimpia che inciampa contro i serbi sostenuti da oltre 2000 tifosi al. Davanti ad uno storico doppio ex come Sasha Djordjevic, in tribuna, finisce per 70-90, dopo un primochiuso avanti da, ma con una ripresa in cui l’Armani ha rimbalzato contro un muro di gomma in tutti gli attacchi portati. Anon bastano i soliti 16 punti di Mirotic e neanche i 14 e 5 assist di Bolmaro, questa volta si sente la mancanza di qualche guizzo di Mannion (1/7 al tiro e si gira la caviglia nel finale) e il talento individuale di Dimitrijevic, oltre alla lungodegenza di Nebo che, contro squadre così fisiche, diventa un problema.è stata troppo tenere a proteggere il ferro contro un avversario con un Carlik Jones da 24 punti e 9 assist e Tyrique Jones da 8/8 da 2.