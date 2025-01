Ilrestodelcarlino.it - Discoteca nel mirino dei residenti a Macerata, i titolari: “Minimizziamo i disagi, lavoriamo per tenere viva la città”

, 17 gennaio 2025 – “Il nostro locale si impegna costantemente per minimizzare iper i”. La parola a Raffaele Trimarco e Leonardo Evangelisti, idel Cave Club di vicolo Tornabuoni, a, il locale finito sotto la lente della polizia locale dopo le segnalazioni e gli esposti dei. A protestare sono stati gli abitanti del palazzo in cui sorge il locale, esasperati “dal rumore della musica fino a notte fonda e dagli schiamazzi. Non può esserci una– avevano protestato nei giorni scorsi sul Carlino – sotto i nostri appartamenti, in quelli che erano i magazzini del palazzo”. Del caso è stata investita anche la polizia locale, che nelle scorse settimane ha sanzionato il club. Ora arriva la replica deidel locale. “La musica viene fermata ogni sera alle 2, nel pieno rispetto delle normative sul rumore e per garantire una convivenza serena con la comunità circostante – spiegano Trimarco ed Evangelisti – e le serate che facciamo sono due, a volte una, e non tre tutte le settimane.