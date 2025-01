Ilnapolista.it - Diallo era uno scarto dell’Atalanta, ora allo United segna tre gol in 12 minuti

Fino a pochi anni fa Amadera un talento delle giovanili; con l’esordio in prima squadra, però, non ebbe modo di sprigionare il suo talento. E il Manchesterne approfittò. Ora il 22enne della Costa d’Avorio è un uomo chiave del club, e lo ha dimostrato anche ieri contro il Southampton di Juric; lostava perdendo e, neifinali,ha siglato tre gol. Nove reti complessive e sette assist in questa stagione finora., daa salvatore delloIl Telegraph elogia l’atteggiamento dell’ex Atalanta:Per ben 80circa, il Manchesterstava per affrontare la quarta sconfitta casalinga consecutiva. E poi Amadsi è fatto avanti facendo tirare a Sir Jim Ratcliffe un enorme sospiro di sollievo. Hato una tripletta di 12