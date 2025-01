Anteprima24.it - De Luca: “In questi anni abbiamo fatto un miracolo per la Campania”

Tempo di lettura: 2 minutiIn attesa di conoscere il responso della Consulta sul terzo mandato, Vincenzo Deindica le cose da fare nei prossimi due mesi. Partendo da un riconoscimento al lavoro già svolto. “Indi lavoro – dice nel corso dell’appuntamento settimanale con i social –un, il più grande è aver creato un’identità della, una grande realtà unitaria in cui si riconoscono tutti i cittadini. Possiamo camminare in Italia a testa alta, eravamo indicati come la regione dei rifiuti e dei morti ammazzati. Oggi siamo una regione moderna e lo potete verificare anche voi. Quando andiamo nelle sedi istituzionali si alzano in piedi, parlano con rispetto della Regione. Nessuno haquello chenoi, prima, durante e dopo il Covid”.