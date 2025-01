Screenworld.it - David Lynch: il saluto di Screenworld

Luca LiguoriScherzando (ma forse nemmeno troppo), ho sempre detto che mai nella vita mi sarei voluto ritrovare da solo in una stanza con. Perché negli anni, film dopo film, mi ha confermato una cosa che avevo intuito fin da ragazzino:non solo conosceva i miei (e i nostri) incubi, ma era riuscito a dar loro forma, trasformandoli in arte.Per me tutto è iniziato con Twin Peaks, quando ero alle medie. In TV, in prima serata, camuffava quegli incubi con un giallo apparentemente per tutti. Il tormentone “Chi ha ucciso Laura Palmer?” faceva discutere ovunque: nei supermercati, a scuola, persino a tavola. Ma mentre gli altri si concentravano sul mistero, io ero ossessionato da Bob. Quella figura mi spaventava come nient’altro, ma al tempo stesso mi attirava irresistibilmente.