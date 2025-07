Fratture da fragilità | studio dell’Aoup dimostra l’importanza della prevenzione

Le fratture da fragilità rappresentano un problema crescente, ma uno studio recente dimostra che la prevenzione può fare la differenza. La tempestiva somministrazione di farmaci anti-osteoporotici riduce significativamente il rischio di rifrattura imminente, salvando vite e migliorando la qualità di vita dei pazienti. Tuttavia, l'analisi evidenzia un preoccupante ritardo nelle prescrizioni terapeutiche, sottolineando l’urgenza di adottare strategie più rapide ed efficaci. È fondamentale agire ora per cambiare il futuro dei soggetti a rischio.

Pisa, 10 luglio 2025 - La tempestività nella somministrazione di farmaci anti-osteoporotici in pazienti con fratture da fragilità riduce notevolmente il rischio di rifrattura imminente. Lo confermano i risultati di uno studio pilota pisano appena pubblicato su Frontiers, da cui è emerso anche come ci sia un diffuso ritardo nella prescrizione di una terapia antifratturativa con farmaci anti-osteoporotici (Aom) che, se somministrata precocemente, potrebbe invece prevenire ulteriori rotture causate da fragilità ossea. Lo studio, monocentrico e retrospettivo, è stato effettuato sui dati anamnestici precedenti di una coorte di pazienti provenienti dall’area vasta nord-ovest della Toscana che si sono rivolti all’Ambulatorio multidisciplinare di fratture da fragilità istituito in Aoup nel 2014. 🔗 Leggi su Lanazione.it