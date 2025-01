Ilgiorno.it - Daniela Santanchè a processo per Visibilia? Oggi il giudice decide: di cosa è accusata la ministra del Turismo

Milano – È iniziata a Milano l'ultima udienza davanti alla gup Anna Magelli nella quale è prevista la prima decisione sul rinvio a giudizio o meno diin uno dei vari procedimenti che coinvolgono ladel, quello sul falso in bilancio per il caso. La senatrice di FdI non è presente in aula all'udienza preliminare, a cui non ha mai preso parte. Dopo l'ultimo intervento previsto di una difesa di uno degli imputati, la gup, salvo sorprese, entrerà in camera di consiglio erà nel procedimento per false comunicazioni sociali nel quale figurano, oltre alla parlamentare, altri 19 imputati, tra cui tre società del gruppo editoriale, fondato dalla parlamentare e imprenditrice che ha dismesso le cariche nel 2022. Le posizioni Su venti imputati, tra cui pure il compagno diDimitri Kunz e la sorella Fiorella Garnero, nelle scorse udienze i pm Marina Gravina e Luigi Luzi hanno ribadito la richiesta diper 17 posizioni,compresa.