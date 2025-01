Metropolitanmagazine.it - Ci sono Billie Eilish, Anna, Mina, tra i nuovi singoli del 17 gennaio

Tantigli artisti italiani che affollano l’AirPlay e le piattaforme con ilanciati nella giornata odierna, 17, nel quale trovano spazio anche grandi popstar oltreoceano come– Chihiro: Dopo il brano più ascoltato dell’anno su Spotify, l’artista di Los Angeles, ha pubblica Chihiro, nel quale figura nel titolo un chiaro riferimento alla protagonista del film La Città Incantata. Riguardo al singolo aveva dichiarato sulle pagine di Rolling Stone: “La canzone è vagamente basata sul film, che è uno dei miei preferiti, è scritta da un mix dei punti di vista mio e del protagonista. Tutte quelle immagini del treno nell’acqua dopo l’alluvione, sembra un oceano con i binari del treno. Avevo appena guardato Spirited Away e Finneas aveva realizzato quel beat”Senza Farmi Male tra idel 17– Senza Farmi Male: Dopo Buttalo Via, singolo di lancio di Gassa D’Amante scritto da Francesco Gabbani, per Senza Farmi Male, la Tigre Di Cremona si è affidata alla penna di Elisa, con un brano originariamente pensato in inglese e tenuto nel cassetto dell’interprete, fino a quando è stato inserito nella tracklist dell’ultimo album con un nuovo testo.